Агентство Regnum намерено обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства к официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, говорится в заявлении издания.

Поводом стало заявление Захаровой о задержании в Белоруссии журналистов Regnum: ”Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом (России в Белоруссии — ред.). Употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо”, — сказала официальный представитель МИД (цитата по Regnum).

Однако в издании утверждают, что никогда не употребляли ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа слово ”недонарод”, пишет "Новая газета". А вот употребление слова ”недогосударство” журналисты издания признают, только, подчеркивают они, речь шла об Украине ”и тех, кто сознательно идут по ее пути” (речь о русофобии, государственном перевороте, майдане). По мнению журналистов, это является осознанной позицией ”и многих других СМИ”.

”Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово "недогосударство" было употреблено в ИА Regnum в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово "скотобаза", употребленное недавно М.Захаровой, относится ко всем женщинам (так Захарова в фейсбуке назвала тех, кто, по ее мнению, глумится над трагедией Ту-154 — ред.)”, — говорится в заявлении редакции.

По мнению журналистов, Захарова воспользовалась служебным положением и сознательно распространила ”очевидную и преднамеренную ложь”.

В декабре в Белоруссии арестовали двоих корреспондентов Regnum по делу о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Как считают следователи, в материалах журналистов содержатся признаки экстремизма, а противоправные действия они совершали из-за материальной заинтересованности.