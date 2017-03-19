Афганский спецназовец обстрелял американских военных на базе НАТО

Афганский солдат обстрелял военнослужащих ВС США на базе НАТО, расположенной в южной провинции Гильменд. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщается в Twitter миссии альянса ”Решительная поддержка”.

В командовании также объяснили, что трое военных были ранены, им оказана медицинская помощь.

Reuters со ссылкой на представителя ВС Афганистана сообщает, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени в лагере авиабазы Шораб (Shorab). Стрелявший — военнослужащий сил специального назначения — был ликвидирован ответным огнем.

Других подробностей не приводится, сведений о причинах поступка афганского военнослужащего пока также нет.

В середине ноября 2012 года террорист-смертник совершил самоподрыв на авиабазе НАТО Баграм в Афганистане, в результате четыре человека погибли, 14 получили ранения. Ответственность за атаку взял на себя ”Талибан”.

С 2001 года Соединенных Штаты проводят в Афганистане военную операцию по оказанию помощи властям страны в борьбе против террористических группировок ”Талибан” и ”Исламское государство”.

Объявленная небоевой миссия НАТО ”Решительная поддержка” находится в Афганистане с начала 2015 года. Согласно договоренности между командованием альянса и официальным Кабулом, на афганской территории присутствуют около 12 тысяч военных, они тренируют и консультируют силовые ведомства исламской республики. Миссия продлена на 2017 год.