07.06.2018, 07:30

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит

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bbcrussian.com
EST 1
USA-TRUMP/GIULIANI
USA-TRUMP/GIULIANIFoto: Leah Millis, REUTERS

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях умолял" не отменять саммит с американским президентом, после того, как Трамп объявил, что саммит не состоится.

Выступая на конференции в Израиле, Джулиани заявил, что пойти на попятную Пхеньян вынудила именно жесткая позиция Дональда Трампа.

Трамп объявил об отмене саммита в мае, обвинив Северную Корею в том, что она ведет себя "чрезвычайно агрессивно и враждебно".

Однако после личного письма Ким Чен Ына, адресованного Дональду Трампу, американский президент изменил свою точку зрения и подготовка к сингапурскому саммиту возобновилась.

Газета Wall Street Journal первым сообщила о словах Руди Джулиани. "Ну, Ким Чен Ын снова упал на колени и стал умолять, а это именно та позиция, которую мы хотим, чтобы он занял", — цитирует Джулиани газета.

Руди Джулиани — адвокат Трампа, занимающийся вопросами, связанными с расследованием возможных связей предвыборной кампании американского президента с Россией.

Северная Корея пока никак не отреагировала на слова адвоката Трампа.

Как развивались события

10 Мая: Дональд Трамп объявляет, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

12 мая: Северная Корея заявляет о демонтаже полигона ядерных испытаний

16 мая: Пхеньян угрожает отменить сингапурский саммит, так как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии

18 мая: Трамп дезавуирует заявление Болтона и говорит, что США не настаивают на том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия так же, как это сделала Ливия

22 мая: Трамп настаивает, что если определенные условия США не будут соблюдены, то "у нас не будет саммита"

24 мая: Трамп отменяет саммит, обвинив Северную Корею, в том, что та ведет себя чрезвычайно агрессивно и "открыто враждебно"

1 июня: Трамп объявляет, что сингапурский саммит все-таки состоится, после того как он встретился с высокопоставленным представителем северокорейского руководства, генералом Ким Ен Чолом

Во вторник Дональд Трамп сказал, что все развивается очень хорошо.

В середине мая саммит оказался на грани срыва, после того как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сравнил Северную Корею с Ливией.

По словам Болтона, Пхеньян мог бы последовать "ливийской модели" и добровольно отказаться от своей ядерной программы. Эти слова напугали северокорейское руководство, которое помнит, что несколько лет спустя ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, получавшими помощь от стран Запада.

Министерство иностранных дел Северной Кореи обнародовало возмущенное заявление, в котором подчеркивается недовольство Пхеньяна Джоном Болтоном. Вскоре после этого президент Трамп дистанцировался от слов своего советника.

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