23.07.2018, 11:48

Адвокат, обнародовавшая видеозапись пыток заключенного, покинула Россию из-за угроз

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Kohtumaja kambrite eeskoda
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Адвокат фонда ”Общественный вердикт” Ирина Бирюкова, передавшая ”Новой газете” видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1, уехала из России из-за угроз в свой адрес.

Как рассказали в фонде, защитница также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи, передает Meduza.

В своем заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Бирюкова сообщила, что ”ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката”.

20 июля ”Новая газета” опубликовала переданную Ириной Бирюковой видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ”превышение должностных полномочий с применением насилия” (статья 286 УК РФ).

17 сотрудников колонии, фигурировавшие на видеозаписи, были отстранены от работы. 23 июля СК объявил о задержании шести из них.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Скорее всего, скоро обладатели прав категории B смогут ездить и на мотоцикле

23.07.2018
Более месяца назад активист мотодвижения Март Микк обратился к Министерству экономики и коммуникации с предложением о поправке к закону, согласно которой все обладатели прав категории B могли бы автоматически наделяться правом вождения мотоцикла, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться

23.07.2018
Специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, что в субботу в Одессе закончился девятый международный кинофестиваль, в котором на разных уровнях (от жюри, организаторов до простых посетителей) принимали и участие и связанные с Эстонией люди.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: Трамваи в сторону автовокзала и аэропорта стоят! В Таллинне на Туртуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай

23.07.2018
Сегодня утром около 11 часов утра в Таллинне, на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла рядом с домом номер 71.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106582004
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жить надоело? Почему дети и подростки стремятся причинить себе вред и как им помочь

23.07.2018
Специалисты бьют тревогу: подрастающее поколение все чаще страдает от душевных заболеваний! Особенно в возрасте 15–19 лет. По оценкам врачей, несовершеннолетних с проблемами психики может насчитываться порядка 40 000 человек, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Читательница Defli: и снова о нерадивых хозяевах четвероногих питомцев

23.07.2018
Чудесный летний день. Направляюсь на пляж. Миловидная женщина выгуливает на территории квартирного товарищества на улице Рандла собаку. И тут возникла ситуация, мимо которой, на свою беду, я не смогла пройти.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Что выбрать — очки, контактные линзы или лазерную коррекцию зрения?

23.07.2018
При плохом зрении у людей есть выбор — купить очки или контактные линзы. А может быть и вовсе сделать лазерную коррекцию и избавиться от проблемы. Что же лучше? Все плюсы и минусы разберём в статье.
Подробнее