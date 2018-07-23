Адвокат, обнародовавшая видеозапись пыток заключенного, покинула Россию из-за угроз

Адвокат фонда ”Общественный вердикт” Ирина Бирюкова, передавшая ”Новой газете” видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1, уехала из России из-за угроз в свой адрес.

Как рассказали в фонде, защитница также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи, передает Meduza.

В своем заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Бирюкова сообщила, что ”ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката”.

20 июля ”Новая газета” опубликовала переданную Ириной Бирюковой видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ”превышение должностных полномочий с применением насилия” (статья 286 УК РФ).

17 сотрудников колонии, фигурировавшие на видеозаписи, были отстранены от работы. 23 июля СК объявил о задержании шести из них.