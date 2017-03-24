Адвокат: названный СМИ убийца Вороненкова — жив

Украинец Павел Паршов, которого СМИ назвали предполагаемым убийцей бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, жив и пребывает в недоумении от происходящего, сообщила адвокат Паршова Елена Кречетникова.

Ранее СМИ сообщили, что предполагаемым убийцей Вороненкова является 28-летний Павел Паршов, передает РИА Новости Украина.

По данным СМИ, он разыскивался днепровскими правоохранителями — за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

"Про завербованного не знаю. Про киллера тоже ничего не знаю. А тот, кто был объявлен в розыск по Днепру в 2012 по 205, 209 (статьям — Ред.), позвонил вчера и сказал, что его почему-то через "ВКонтакте" атакует штук 8 журналистов. В том числе из России. Что происходит, он не понимает. Пока он ехал, я выяснила в наших СМИ, что он киллер, и что он уже умер. Когда приехал — удивился", — написала в соцсети Facebook Кречетникова.

После пристального внимания со стороны СМИ в свой адрес Паршов удалил свою страницу в соцсети "ВКонтакте".

В то же время, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию СМИ. По его словам, убийцей Вороненкова является именно Павел Паршов. "В России, где он (Паршов — Ред.) пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат", — написал Геращенко в Facebook.

По его словам, Паршов "успешно выполнил задачу российских спецслужб" и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины.

"В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова", — добавил Геращенко. Как позже уточнила РИА Новости Украина адвокат Елена Кречетникова, ее подзащитный является однофамильцем Павла Паршова. К убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова он отношения не имеет.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.