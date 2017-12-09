Адвокат: Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Михаил Саакашвили, который в пятницу был задержан в Киеве, начал бессрочную голодовку, сообщил журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от принудительного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — заявил адвокат.

Чернолуцкий также опубликовал письмо, которое, по его словам, Саакашвили передал из изолятора.

"Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент!". Вместе защитим Украину от коррупции и произвола", — говорится в записке.

Перед этим пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о завершении следственных действий в отношении политика.

"Задержанный Саакашвили уже отдыхает. Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", — написала она в "Фейсбуке".

О задержании экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили стало известно в пятницу вечером.

"Согласно постановлению о розыске сотрудники Нацполиции выявили местопребывание Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения", — написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил агентству Интерфакс-Украина, что задержание произошло "без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших".

Согласно украинскому законодательству, меру пресечения должны избрать в течение трех суток.

Предыдущая попытка властей Украины задержать Саакашвили была предпринята ранним утром 6 декабря в лагере его сторонников. До этого утром 5 декабря полицейские пытались задержать политика на съемной квартире в центре Киева, но он вылез через окно на крышу дома.

Позже в тот же день правоохранители смогли посадить Саакашвили в машину, чтобы отвезти к следователю СБУ, однако его сторонники окружили автомобиль и не пропускали до тех пор, пока политику не позволили выйти.

Украинские власти лишили бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии украинского гражданства. Саакашвили утверждает, что никакого другого гражданства у него нет.

На Украине Саакашвили обвиняется в содействии преступным группировкам. Как заявил ранее генпрокурор Луценко, протестные акции Саакашвили финансировались Сергеем Курченко — украинским олигархом, сбежавшим в Россию после свержения Виктора Януковича.

"Речь идет о финансировании восстания и свержения незаконным способом действующей власти в Украине и фактически реванше пророссийских сил с целью отменить все уголовные преследования Януковича и его окружения и возвращения активов Курченко в его собственность", — заявил Юрий Луценко.

Базой для такого обвинения, как следует из слов генпрокурора, стал ряд перехваченных телефонных разговоров и диалогов, записанных на скрытую камеру, между "правой рукой" Саакашвили Северионом Дангадзе, "правой рукой" Сергея Курченко по имени Александр — его фамилия не называется в интересах следствия, — а также самими Саакашвили и Курченко.

Сам политик отвергает обвинения и говорит, что не знает, кто такой Курченко.