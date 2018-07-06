92-летняя американка застрелила сына, который хотел сдать ее в дом престарелых

92-летняя жительница американского города Феникс, штат Аризона, Анна Мэй Блессинг застрелила своего 72-летнего сына из-за того, что тот попытался сдать ее в дом престарелых. Пенсионерка взята под стражу, сообщает Reuters.

Женщина жила в пригороде Феникса вместе с 72-летним сыном и его 57-летней подругой. Она спрятала два пистолета в карманах халата, чтобы мужчина не смог выставить ее из дома.

Сам пенсионер незадолго до собственной гибели говорил, что хотел отправить мать в дом престарелых, так как с ней стало трудно уживаться.

Она столкнулась с сыном в дверях его спальни и выстрелила ему в грудь. Затем пенсионерка попыталась убить сожительницу покойного. К счастью, 57-летней американке удалось выбить из рук преступницы оба пистолета и сбежать.

Спасшаяся женщина тут же позвонила в полицию. Стражи порядка нашли пенсионерку в кресле в собственной комнате. Та говорила, что ее следует усыпить, а также, что она пыталась покончить с собой.

Какое наказание грозит американке, пока неизвестно.