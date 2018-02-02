90 мигрантов утонули у берегов Ливии

90 мигрантов, пытавшихся добраться до Европы через Средиземное море, по всей вероятности, погибли у побережья Ливии в результате кораблекрушения.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что судно, на котором находились мигранты, перевернулось недалеко от ливийских берегов.

Трое уцелевших говорят, что большинство утонувших были гражданами Пакистана. На борту судна находились также ливийцы.

Ливия уже в течение ряда лет является одним из основных перевалочных пунктов для беженцев, пытающихся достичь берегов южной Европы морским путем.

В прошлом году Евросоюз достиг соглашения с командованием береговой охраны Ливии о перехвате судов с беженцами и возвращении их в Ливию.

Однако гуманитарные организации и ООН обвиняют правительства многих европейских стран в негуманном подходе к проблеме мигрантов.

Что произошло?



На борту судна находилось более 90 человек, из них выжили только трое. Двое из них добрались вплавь до берега, а третий был подобран рыболовецким судном.

"Десять тел прибиты волнами к ливийскому побережью", — говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ).

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Северной Африке Рана Джавад, среди погибших и выживших были ливийские граждане, что само по себе необычно.

Управление госбезопасности в прибрежном городе Зувара, где обнаружены тела погибших беженцев, подтвердило в "Фейсбуке", что среди мигрантов были ливийцы.

Это необычно, поскольку ливийцы, которым хорошо известно об опасностях этого пути, редко решаются на подобный шаг.

В прошлом году было зафиксировано несколько случаев незаконной миграции ливийцев, но обычно при этом использовались более надежные суда, перевозившие меньшее число людей.

По данным МОМ, в последнее время всё больше пакистанцев решаются на опасное путешествие из Ливии к берегам Италии.

В прошлом году пакистанцы занимали 13-е место по числу мигрантов, пытающихся добраться до Европы, в этом году они на третьем месте.

В этом году, по данным МОМ, в Европу прибыло морским путем 6624 человек. За тот же период прошлого года — 5983 человека.

Как отмечает МОМ, данные этого года указывают на значительный рост числа мигрантов, несмотря на резкое их сокращение во второй половине 2017 года.

Это сокращение, возможно, было связано с договоренностью между ЕС и ливийской береговой охраной, однако МОМ считает, что оно объясняется трудностями, с которыми столкнулись торговцы живым товаром.

"Мы считаем, что контрабандисты в течение нескольких месяцев держали у себя потенциальных мигрантов, ожидая изменения ситуации", — заявил сотрудник МОМ Джоэл Миллман.

Возможно, теперь каналы миграции вновь открылись, и это объясняет новый резкий рост числа беженцев.

Накануне известия о гибели пакистанских беженцев у берегов Ливии европейское пограничное агентство Frontex объявило о начале операции Themis.

В отличие от предыдущей операции Triton, теперь спасенные в море мигранты будут доставляться в страну, координирующую спасательные работы, а не только в Италию.

Италия уже давно и громко жалуется на отсутствие европейской солидарности в решение проблемы беженцев.

Кроме того, в стране накануне всеобщих выборов, назначенных на 4 марта, растут антииммиграционные настроения, что тревожит итальянское правительство.

Но большинство спасательных работ в водах между Северной Африкой и побережьем Италии по-прежнему ведут итальянские моряки, поэтому операция Themis вряд ли приведет к значительному снижению числа беженцев, прибывающих в эту страну.