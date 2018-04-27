80-летний американский комик Билл Косби признан виновным в изнасиловании

В ноябре 2014 года об изнасилованиях со стороны Билла Косби рассказали журналистка Джоан Тэршис, модель Дженис Дикинсон, актриса Луиза Мориц, жена актера Лу Ферриньо по имени Карла, медсестра из Флориды Тереза Серигнезе, модели Playboy Виктория Валентино и Сарита Баттерфилд, актриса Мишель Херд, модель Беверли Джонсон и другие женщины. Все они утверждали, что актер "накачал" их лекарствами и изнасиловал в период с 1965 по 2004 год.

63-летняя Беверли Джонсон рассказала об изнасиловании на страницах журнала Vanity Fair. По словам женщины, в середине 1980-х комик пригласил ее к себе домой на чашку кофе. Однако после употребления бодрящего напитка девушка почувствовала себя плохо. По мнению Беверли, Косби намеренно отравил ее с целью изнасилования. Позднее Джонсон подтвердила эти обвинения и в других интервью.

Другая потерпевшая, Джуди Хут, утверждала, что в 1974 году, когда ей было 15 лет, она вместе с 16-летней подругой познакомилась на киносъемках с Биллом Косби. Актер пригласил девушек-подростков в свой теннисный клуб. Там он опоил их алкоголем, а потом привез в особняк, где происходили вечеринки и съемки для журнала Playboy. В этом здании Косби принудил Хут к сексу.

Из судебных материалов также следовало, что девочек заставили выдавать себя за 19-летних, если об их интимных отношениях с актером станет известно. По словам Хут, этот случай нанес ей тяжелую психологическую травму и послужил причиной возникновения множества фобий.

Летом 2015 года были обнародованы судебные документы, из которых следовало, что в 2005 году Косби сознался в использовании снотворного препарата метаквалон для того, чтобы склонять женщин к сексу. Отметим, что в России метаквалон занесен в список запрещенных наркотических веществ.

Хотя привлечь актера к ответственности за преступления почти полувековой давности вряд ли возможно, обвинения нанесли серьезный удар по его репутации и карьере. После начавшегося скандала несколько телекомпаний приостановили сотрудничество с Косби, в частности NBC и Netflix.

Билл Косби получил широкую популярность в США в 1960-х годах с выходом телесериала "Я — шпион". За главную роль в этом сериале он получил американскую телевизионную премию "Эмми", став первым чернокожим актером, удостоившимся этой награды. В 1969 году на экраны телевизоров в США вышла комедийная программа "Шоу Билла Косби", напоминает "Интерфакс".