80-летний американский комик Билл Косби признан виновным в изнасиловании

Суд присяжных в штате Пенсильвания признал 80-летнего американского актера и комика Билла Косби виновным по трем пунктам в деле об изнасиловани. Теперь знаменитому артисту грозит до 30 лет заключения — по 10 лет за каждый пункт уголовного дела, передает Fox News.
Присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками бывшую сотрудницу Темпльского университета Пенсильвании Андреа Констанд, а затем изнасиловал ее.
Защита Косби, в свою очередь, в суде не отрицала факт сексуальной связи, но настаивала на том, что она была по обоюдному согласию. Адвокаты артиста уже сообщили о своих планах подать апелляцию на решение суда.
Еще в 2005 году против Косби был подан иск от лица Констанд, обвинившей его в изнасиловании. Тогда потерпевшая утверждала, что актер воспользовался ее беспомощным состоянием, "накачав" лекарствами. Однако дело было улажено в досудебном порядке в 2006 году. Констанд получила денежную компенсацию, сумма которой осталась неизвестной.
Новые обвинения посыпались на Косби в 2014 году. Это произошло на следующий день после того, как он вышел из попечительского совета Темпльского университета в Филадельфии, где когда-то учился.