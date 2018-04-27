27.04.2018, 07:20

80-летний американский комик Билл Косби признан виновным в изнасиловании

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NEWSru.com
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Bill-Cosby-US-ENTERTAINMENT-TELEVISION-COURT
Bill-Cosby-US-ENTERTAINMENT-TELEVISION-COURTFoto: MATT ROURKE, AFP

Суд присяжных в штате Пенсильвания признал 80-летнего американского актера и комика Билла Косби виновным по трем пунктам в деле об изнасиловани. Теперь знаменитому артисту грозит до 30 лет заключения — по 10 лет за каждый пункт уголовного дела, передает Fox News.

Присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками бывшую сотрудницу Темпльского университета Пенсильвании Андреа Констанд, а затем изнасиловал ее.

Защита Косби, в свою очередь, в суде не отрицала факт сексуальной связи, но настаивала на том, что она была по обоюдному согласию. Адвокаты артиста уже сообщили о своих планах подать апелляцию на решение суда.

Еще в 2005 году против Косби был подан иск от лица Констанд, обвинившей его в изнасиловании. Тогда потерпевшая утверждала, что актер воспользовался ее беспомощным состоянием, "накачав" лекарствами. Однако дело было улажено в досудебном порядке в 2006 году. Констанд получила денежную компенсацию, сумма которой осталась неизвестной.

Новые обвинения посыпались на Косби в 2014 году. Это произошло на следующий день после того, как он вышел из попечительского совета Темпльского университета в Филадельфии, где когда-то учился.

В ноябре 2014 года об изнасилованиях со стороны Билла Косби рассказали журналистка Джоан Тэршис, модель Дженис Дикинсон, актриса Луиза Мориц, жена актера Лу Ферриньо по имени Карла, медсестра из Флориды Тереза Серигнезе, модели Playboy Виктория Валентино и Сарита Баттерфилд, актриса Мишель Херд, модель Беверли Джонсон и другие женщины. Все они утверждали, что актер "накачал" их лекарствами и изнасиловал в период с 1965 по 2004 год.

63-летняя Беверли Джонсон рассказала об изнасиловании на страницах журнала Vanity Fair. По словам женщины, в середине 1980-х комик пригласил ее к себе домой на чашку кофе. Однако после употребления бодрящего напитка девушка почувствовала себя плохо. По мнению Беверли, Косби намеренно отравил ее с целью изнасилования. Позднее Джонсон подтвердила эти обвинения и в других интервью.

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Другая потерпевшая, Джуди Хут, утверждала, что в 1974 году, когда ей было 15 лет, она вместе с 16-летней подругой познакомилась на киносъемках с Биллом Косби. Актер пригласил девушек-подростков в свой теннисный клуб. Там он опоил их алкоголем, а потом привез в особняк, где происходили вечеринки и съемки для журнала Playboy. В этом здании Косби принудил Хут к сексу.

Из судебных материалов также следовало, что девочек заставили выдавать себя за 19-летних, если об их интимных отношениях с актером станет известно. По словам Хут, этот случай нанес ей тяжелую психологическую травму и послужил причиной возникновения множества фобий.

Летом 2015 года были обнародованы судебные документы, из которых следовало, что в 2005 году Косби сознался в использовании снотворного препарата метаквалон для того, чтобы склонять женщин к сексу. Отметим, что в России метаквалон занесен в список запрещенных наркотических веществ.

Хотя привлечь актера к ответственности за преступления почти полувековой давности вряд ли возможно, обвинения нанесли серьезный удар по его репутации и карьере. После начавшегося скандала несколько телекомпаний приостановили сотрудничество с Косби, в частности NBC и Netflix.

Билл Косби получил широкую популярность в США в 1960-х годах с выходом телесериала "Я — шпион". За главную роль в этом сериале он получил американскую телевизионную премию "Эмми", став первым чернокожим актером, удостоившимся этой награды. В 1969 году на экраны телевизоров в США вышла комедийная программа "Шоу Билла Косби", напоминает "Интерфакс".

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