39 мишеней: как будут работать новые санкции США

Власти США в пятницу опубликовали список из четырех десятков российских компаний, организаций и ведомств, с которыми будет запрещено заключать "существенные" сделки. Однако большинство из них уже находятся под санкциями. Русская служба Би-би-си разбиралась, кому же адресован новый список? И как новые санкции будут работать?

О том, что новый список "лиц и организаций", имеющих отношение к оборонному или разведывательному сектору России, направлен в конгресс, сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хезер Нойерт.

Она не упомянула, кто входит в санкционный список. Позже New York Times опубликовала этот конфиденциальный документ, а в пятницу вечером Госдеп обнародовал итоговый список, полностью совпадающий с опубликованным газетой.

Согласно документу, американские власти намерены вводить санкции в отношении граждан США и других стран, которые совершают "существенные" сделки с российскими организациями. Все текущие сделки должны быть завершены.

Что подразумевается под "существенными" сделками, в документе не объясняется.

Этот список — продолжение работы над пакетом санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, которые президент США Дональд Трамп утвердил 2 августа. Теперь администрация Трампа определилась со списком лиц, которых расширение санкций может коснуться.

Пока список не имеет под собой юридической силы. Он должен быть утвержден конгрессом.

"Либо Трамп пытается делать политически необходимые шаги, к чему его вынуждают в рамках нынешнего противостояния с конгрессом. Либо второй вариант — администрация Трампа решила бросить вызов Москве и пойти во все тяжкие, выбрав для России тот же сценарий, что и для КНДР", — сказал Русской службе Би-би-си политолог-американист Андрей Сушенцов.

Кто попал в новый санкционный список?

Всего в списке 39 российских компаний и организаций. Они разделены на две группы.

Первая группа — предприятия оборонно-промышленного комплекса, вторая связана с разведывательными структурами, в том числе ФСБ и ГРУ.

Большинство компаний из списка уже находятся под санкциями США и ЕС. Однако среди них есть и те, которые в санкционных списках министерства финансов до сих пор не значились.

Так, например, под санкции попали "Адмиралтейские верфи", которые производят, в частности, подводные лодки и патрульные корабли, производитель различных ракетных и артиллерийских систем "Титан-Баррикады", производитель крылатых ракет "ОКБ "Новатор".

В то же время три компании из "разведывательной" части списка попали в санкционный список США еще при прошлом президенте Бараке Обаме.

Это "Специальный технологический центр", "Цифровое оружие и защита" и "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики". В конце 2016 года американские власти обвинили их в "кибероперации, направленной против выборов" в США.

Петербургская компания "Специальный технологический центр" производит измерительные приборы для радиоконтроля, беспилотные летательные аппараты и комплексы для борьбы с ними.

Среди клиентов компании, учрежденной в 2001 году, — российские силовые ведомства и минобороны.

Крупнейший публично известный контракт на 206 млн рублей СТЦ заключил два года назад, поставив НИИ "Вектор" (подконтролен "Ростеху") шесть функциональных узлов для изделия "Торн — МДМ-Б". Под "изделием" в контракте скрывается комплекс для радиотехнической разведки.

В 2013 году канал "Россия" сообщал, что комплекс "способен почувствовать противника на расстоянии до 2 тыс. километров". Радиотехническая разведка — это именно то, в чем Белый дом обвиняет СТЦ.

"Цифровое оружие и защита" — самая публичная компания в списке. Основательница компании, бывшая сотрудница "Лаборатории Касперского" Алиса Шевченко.

По данным Forbes, клиентами Шевченко являются минобороны, минкомсвязи, Федеральная служба охраны, Федеральная таможенная служба и другие ведомства и государственные банки.

Администрация президента США указывала, что ЦОР оказывала ГУ Генштаба помощь в решении научно-исследовательских задач и разработке. В интервью Guardian Шевченко заявила, что американские власти могли "технически некомпетентно истолковать факты" или "сфальсифицировать данные, чтобы ложно обвинить компанию".

"Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" занимается цифровой картографией, производством микросхем, оптико-электронных сенсоров и сканеров.

Ее подрядчиками являются минобороны России, принадлежащей ему НИИ военной медицины, Центральная базовая таможня, "Туполев", управление авиации ФСБ.

Компания имеет сертификаты на производство оборудования для обработки избирательных бюллетеней. По сообщению Белого дома, оно занималось специальной подготовкой сотрудников ГУ Генштаба.

Как работают американские санкции?

Сейчас в США действуют персональные санкции (против физических лиц) и секторальные, которые затрагивают интересы компаний и отраслей.

К примеру, санкции США сейчас запрещают транзакции и предоставление финансирования для российских банков.

Кроме того, запрещено финансирование компаний и проектов из энергетического сектора России.

Закон, подписанный Трампом в августе этого года, предполагал также, что президент сможет налагать санкции на тех, кто вкладывает в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или сразу вкладывает 1 млн долларов.

Как следует из объяснений OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), речь идет не о полном запрете, а о существенных ограничениях инвестиций.

К примеру, американские компании и физические лица все же могут кредитовать российские подсанкционные банки (среди них, к примеру, ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк), но только на 14 дней (в предыдущей версии санкций можно было предоставлять им финансирование на 30 дней).

А компаниям из энергетического сектора, входящим в санкционный список, после все же можно будет получать финансирование только на срок до 60 дней (сейчас этот срок составляет три месяца). Ужесточение по срокам кредитования вступает в силу с 28 ноября.

Можно ли обойти санкции?

Возможности для обхода санкций есть.

К примеру, как говорится на сайте OFAC, существуют два типа лицензий, получив которые американская компания или физическое лицо могут участвовать в сделке — в противном случае она была бы запрещена. Это генеральные лицензии и индивидуальные.

Генеральных лицензий применительно к России к текущему моменту выпущено 11, последняя — в декабре прошлого года. Она касалась организации "Главгосэкспертиза", с которой теперь разрешено сотрудничать, если речь не идет о работе в аннексированном Крыму.

В списке вопросов по применению санкций на сайте OFAC есть, к примеру, и такой: если я являюсь владельцем продукции концерна "Калашников" (предприятие находится под санкциями США), будет ли она "заблокирована" и смогут ли я перепродать ее на вторичном рынке или оружейной выставке.

Ответ такой: если сделка была совершена до введения санкций, то никаких рисков владелец не несет. И может даже продать товар на вторичном рынке. Единственное исключение: запрещена продажа в интересах "Калашникова".

Что новые санкции будут значить для российской экономики?

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров считает, что серьезного влияния эти санкции на деятельность оборонно-промышленного комплекса не окажут, поскольку основная часть компаний из списка уже и так находится в "черном списке".

Новый список адресован скорее партнерам перечисленных компаний и организаций — из числа американцев и представителей других стран, полагает он.

В августе, к примеру, когда стало известно о том, что президент Трамп подписал закон о санкциях, агентство Moody's написало, что это не подорвет рост российской экономики, но создаст угрозу для стабильности этого роста.

Инвесторы будут вести себя еще осторожнее, что скажется на объеме инвестиций в российскую экономику. А аналитики S&P посчитали, что санкции не ухудшают перспективы российской экономики, которые и без того слабы.

Как реагируют российские власти?

В Москве обеспокоены появлением публикации об утвержденном в США санкционном списке, в который вошли российские компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

"Думаю, что, наверно, все-таки сначала надо изучить решение, если и когда оно будет формализовано, и после этого давать уже какие-то оценки", — сказал он утром в пятницу.

Пресс-секретарь президента добавил, что это "отголоски недружественных проявлений, а, точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны, поэтому, конечно, мы следим за этим самым пристальным образом".

Российские предприятия уже адаптировались к санкциям, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он сейчас находится в Нью-Йорке.

"Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса", — цитирует министра РИА Новости. Также он отметил, что документ не представляет никакой новости для России.

"С точки зрения списка основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были", — сказал он.