14.07.2018, 17:50

33 пассажира Ryanair госпитализированы в Германии из-за проблем с давлением в салоне

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NEWSru.com
EST 9
merepäästeõppusel Big Boat 2012
Foto: Siim Lõvi

Самолет ирландского лоукостера Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии после того, как пассажиры пожаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на dpa.

Инцидент произошел вечером 13 июля. Лайнер следовал из Дублина в хорватский город Задар. На его борту находились 189 пассажиров. После приземления во Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы. Остальные пассажиры провели ночь в аэропорту — их планируется отправить другим рейсом позже в субботу.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента. "Это может занять какое-то время", — заявил представитель полиции Германии. В аэропорту и авиакомпании инцидент пока не прокомментировали.

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