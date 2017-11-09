28 стран увеличат число участников миссии НАТО в Афганистане

Какие именно государства, помимо США, согласились отправить дополнительное число солдат для участия в афганской небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка", пока неизвестно.

Участвовать в увеличении численности небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support) согласились США и еще 27 государств. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе в четверг, 9 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Североатлантического альянса и других государств, участвующих в миссии.

Согласие 28 стран, отметил Столтенберг, позволит увеличить личный состав миссии примерно до 16 тысяч человек. В настоящее время в ней участвуют около 13 тысяч военнослужащих из 39 государств.

Министр обороны ФРГ против отправки новых солдат

Какие именно государства, помимо США, решили отправить дополнительный контингент, генсек НАТО не уточнил. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) отметила в кулуарах встречи, что в 2016 году, "когда другие сокращали численность" солдат, дислоцированных в Афганистане, Германия увеличила свой контингент в этой стране на 20 процентов.

"Поэтому мы сейчас не видим себя среди первых в очереди, если речь идет об увеличении миссии", — заключила фон дер Ляйен, добавив, что ФРГ продолжит содействовать усилению безопасности на севере Афганистана. Между тем агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах НАТО сообщило, что Германия тоже согласилась отправить в Афганистан дополнительное число солдат.

"Останемся на столько, на сколько сочтем необходимым"

Говоря о продолжительности афганской миссии, Столтенберг не назвал определенного срока, заявив: "Мы останемся на столько, на сколько сочтем необходимым". Одновременно он отметил, что афганские силы безопасности "добиваются прогресса, хотя ситуация остается очень сложной".

Увеличение численности миссии НАТО "Решительная поддержка" происходит на фоне укрепления позиций исламистской группировки "Талибан" и экспансии террористической организации "Исламское государство" в Афганистане. Миссия началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО. Сейчас военнослужащие альянса не участвуют в боевых действиях, занимаясь подготовкой и консультированием местных силовых структур.