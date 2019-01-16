2400 просителей убежища прибыли в Финляндию в 2018 году – решения о депортации выдали тысяче

В 2018 году всего было подано в целом 4 548 заявлений на получение статуса беженца. Новых приезжих было значительно меньше, чем в прошлые годы, но многие из ранее прибывших подают повторные заявления по нескольку раз, пишет Yle.

Свое первое заявление на убежище в Финляндии подали 2 409 прибывших.

Выходцы из Ирана по-прежнему являются самой крупной группой среди просителей убежища. За иракцами следовали граждане России и Сомали.

В обоснованиях повторных заявлений чаще всего встречается причина перехода на христианство или принадлежности к сексуальному меньшинству, рассказывает директор отдела Иммиграционного ведомства по приему беженцев Эско Репо.

Около сотни депортаций

Решений о депортации просителей убежища было принято 1 092. Почти все из них были приняты на основе нелегального пребывания в стране при отсутствии вида на жительство. Преступление стало причиной принудительной высылки в половине из 173 заявленных случаев.

- Мы всегда взвешиваем факторы за и против депортации. Бывают случаи, когда связи с Финляндией перевешивают по значимости совершенное преступление, — объясняет Репо.

Больше всего депортаций пришлось на граждан Ирака.

В целом число решений, принятых в пользу просителей убежища, выросло. В 43 % случаев заявители получили убежище в Финляндии.