18 марта жители названного в честь эстонского революционера города Кингисепп выскажут мнение о возвращении ему имени ”Ямбург”

В день голосования на выборах президента РФ, 18 марта, жителям расположенного в Ленинградской области города Кингисепп, названного в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа, предложат также поучаствовать в опросе о необходимости возвращения городу исторического имени — ”Ямбург”, сообщает 47news.

В день выборов президента РФ, 18 марта, в районном центре Ленинградской области городе Кингисепп на избирательных участках будут не только ставить галочки в бюллетень с восемью фамилиями. Горожанам выдадут также листок с вопросом: "Согласны ли вы возвратить нашему городу историческое название Ямбург, данное императором Петром I?" Местные власти не называют мероприятие референдумом, но говорят о массовом опросе, результаты которого в случае чего будут учтены.

Сторонники возвращения имени ”Ямбург” говорят, что личность эстонского революционера, Виктора Кингисеппа, никакого отношения к расположенному в 30 километрах от Эстонии городу на берегу реки Луги не имеет. Дескать, ну был такой большевик из подполья, имел опыт ссылки, организовывал Красную Гвардию, работал в ревтрибунале, бескомпромиссный следователь, сподвижник Феликса Дзержинского. Врагами в мае 1922 года арестован, расстрелян, тело революционера приняли воды Балтики. И в тот же год город на границе буржуазной Эстонии получил имя ”Кингисепп”. Руку к переименованию приложил другой красный деятель — Михаил Калинин. В действительности эстонец к городу не имел никакого отношения.

У оппонентов своя правда. Противники переименования говорят, что городок с названием Ямбург в России уже есть. И находится в Заполярье. Кроме этого, костяк жителей Кингисеппа составляют те, кто переселился туда в 60-х годах. Они называют себя кингиеппцами и не испытывают по этому поводу дискомфорта.

Хотя имя Ямбург так или иначе и сегодня встречается в кингисеппской этимологии. В составе Кингисеппской таможни действует Ямбургский пост. Адрес, правда, какой-то не императорский — Промзона, 3-й проезд. Есть детская хоккейная команда, жилой и торговый центр с названием "Ямбург". Местное кингисеппское телевидение также работает под шильдиком "Ям ТВ".

Когда 47news рассказал о сегодняшних метаниях на западной окраине Ленинградкой области известному петербургскому историку Льву Лурье, то он нашел в них определенное лукавство. Все-таки современный Кингисепп берет свое начало в XIV веке с крепости, имевшей короткое название Ям или Яма. А в нем есть элемент провинциальности. Все почтовые станции с ямщиками — это тоже "ямы" — что Ям-Ижора, что Ям-Тёсово.

А имя Ямбург город получил действительно от Петра I в 1703 году. Ям стал первым городом, занятым русской армией в Северную войну. Только императором Петр стал в 1721 году, то есть в сформулированном вопросе с отсылкой на императорское решение — ошибка.

- Инициативу с Ямбургом считаю понятной. Кингисепп — случайное название, полученное от абсолютно непонятного персонажа, казненного в буржуазной Эстонии. Мне больше нравится слово Ям. Гибрид немецкого "бурга" и русского "яма" тоже красиво. Но мне кажется, что в этой истории есть момент, связанный с 18 числом, с выборами, с избирательными участками, — заявил 47news Лурье.