17-летнего кавказца, пойманного в Осло со взрывчаткой, посадили на две недели под арест

Окружной суд Осло принял решение на две недели арестовать 17-летнего гражданина РФ, который был задержан в субботу ночью со взрывчаткой, пишет газета VG со ссылкой на адвоката задержанного Аасе Карине Сигмонд.

Россиянину запрещено общение с прессой, он содержится в тюрьме на востоке Норвегии. Поскольку подростку еще нет 18 лет, по норвежским законам заключить его под арест более чем на две недели невозможно. "Он явно был очень расстроен. Он думал, что его должны освободить, потому что сам он себя считает невиновным", — добавила адвокат.

Как уточняет телерадиокомпания NRK, слушание в суде проходило во второй половине дня за закрытыми дверями. Защита пока не решила, будет ли обжаловаться приговор.

Адвокат, которая ранее охарактеризовала действия россиянина как "мальчишеские шалости", предпочитает называть взрывчатку не бомбой, а "взрывоопасным материалом, который может взорваться". Речь идет о примитивном устройстве, поражающую силу которого даже в полицейской службе безопасности оценили скромно. "Он не собирался использовать его для террористического акта", — настаивает защитница.

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Молодой человек был обвинен в незаконном хранении взрывчатых веществ после того, как оставил у выхода из станции метро "Гренланн" (Groenland) примитивную маломощную бомбу. Задержанный, по словам адвоката, не признает вину и причастность к террористической деятельности и выступает против радикального исламизма.

Подросток, выходец с Северного Кавказа, прибыл в страну вместе с родителями в 2010 году и находится в статусе просителя убежища.

Норвегия ужесточила меры безопасности после теракта в Стокгольме 8 апреля, в результате которого погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.