15 тысяч ученых из 184 стран сделали человечеству ”предупреждение”

Более 15 тыс. ученых из 184 стран подписали документ, описывающий главные угрозы человечеству. ”Предупреждение человечеству” было опубликовано в журнале BioScience.

Первое ”Предупреждение человечеству” вышло в 1992 году. Его подписали около 1700 ученых со всего мира. Документ предрекал уничтожение жизни на Земле человечеством из-за образования озоновых дыр, загрязнения воды и воздуха, вырубки лесов, истощения почвы и других последствий вмешательства человека в окружающую среду. Новый документ подвел итоги прошедших с момента публикации ”Предупреждения” 25 лет.

”Человечество не смогло добиться достаточного прогресса в решении экологических проблем и многие из них стали только серьезнее”, — пишут ученые.

Главная проблема, по мнению авторов документа — глобальное изменение климата. С 1992 года средняя температура выросла более чем на полградуса Цельсия, а ежегодные выбросы углекислого газа возросли на 62%. Также уменьшилось количество лесов, сократилось количество рыбы в водоемах. В океанах возросло количество мертвых зон — областей с пониженным содержанием кислорода. Число людей за это время выросло на 2 млрд, при этом численность многих видов млекопитающих, рептилий, рыб уменьшилась на 30%.

”Скоро будет слишком поздно, чтобы отклониться от нашей траектории падения”, — отмечают ученые.

Авторы документа предлагают ряд путей решения проблемы, включая создание природных заповедников, сокращение количества пищевых отходов, внедрение более экологичных технологий, изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов.