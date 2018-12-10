15-летняя чемпионка России по античной борьбе погибла, заряжая телефон



По его словам, спортсменка принимала ванну и разговаривала по телефону, который в тот момент находился на зарядке. Девушка случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током.

По данным телеграм-канала Mash, тело девушки нашли только на следующий день в ванной собственной квартиры.

"Вчера 08.12.2018 ушла по трагической случайности ушла из жизни наша чемпионка, друг, товарищ, моя ученица Рыбникова Ирина. 15 лет, КМС по панкратиону, наша любимая девочка. Светлая ей память", — пишет сообщество Федерация УШУ города Братска "Вконтакте".

По словам Казбекова, федерация рассмотрит вопрос о помощи родственникам уроженки города Братска Иркутской области.

Панкратион — возрожденный древний олимпийский вид единоборства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр. Это вид боевого искусства, совмещающего удары и борьбу.