120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с Захарченко

2 сентября более 120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республикой Александром Захарченко, со ссылкой на "РИА Новости" сообщает портал телеканала "Дождь".
Прямую трансляцию вел телеканал "Оплот ТВ" на YouTube. По информации агентства, площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка полностью заполнена людьми. Местные жители также несут цветы к месту смерти Захарченко — кафе "Сепар".
Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар", которое находится в центре Донецка. Взрывное устройство, по словам советника главы республики Александра Казакова, могло быть заложено в ночь с 30 на 31 августа и приведено в действие дистанционно. Правоохранительные органы ДНР задержали по подозрению в покушении "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".