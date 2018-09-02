120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с Захарченко



Прямую трансляцию вел телеканал "Оплот ТВ" на YouTube. По информации агентства, площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка полностью заполнена людьми. Местные жители также несут цветы к месту смерти Захарченко — кафе "Сепар".

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар", которое находится в центре Донецка. Взрывное устройство, по словам советника главы республики Александра Казакова, могло быть заложено в ночь с 30 на 31 августа и приведено в действие дистанционно. Правоохранительные органы ДНР задержали по подозрению в покушении "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".