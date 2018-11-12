12.11.2018, 20:57

12 израильтян ранены в результате ракетных обстрелов из сектора Газа

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NEWSru.com
EST 19
Gaza
GazaFoto: Khalil Hamra, AP

В Израиле не меньше двенадцати человек получили в понедельник ранения в результате ракетных обстрелов юга страны боевиками из сектора Газа, сообщает израильское государственное радио Kan.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Он получил ранение, когда находился в автобусе.

По данным прессы, палестинские радикалы в понедельник вечером запустили за 40 минут порядка 100 ракет и минометных снарядов по Израилю. Затем было выпущено еще столько же боеприпасов. "По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", — говорится в распространенным военными заявлении. — Большая часть ракет упала в незаселенной местности".

Израильские военные добавили, что звуки сирены, объявляющей воздушную тревогу, слышны не только в южных частях страны, но и в районе Мертвого моря.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что одна из выпущенных ракет попала в автобус. В этом случае злоумышленники использовали противотанковую ракету. В итоге ранения получил 19-летний юноша. Судя по опубликованному снимку, автобус полностью сгорел.

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