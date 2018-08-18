100 дней Никола Пашиняна: итоги армянской "революции любви"

Митинг организован на площади Республики в центре Еревана — на том же месте, где весной этого года десятки тысяч людей требовали изменений в Армении, а восьмого мая праздновали избрание Пашиняна новым премьер-министром страны.

После избрания политик сформировал новое правительство -временное, до проведения в стране досрочных парламентских выборов. До тех пор в законодательном органе у находившейся прежде у власти Республиканской партии по-прежнему самая большая парламентская фракция.

Старые кадры остаются также во многих ведомствах, что, по мнению части аналитиков, помогает бывшим чиновникам сохранять определенное влияние, а новой власти мешает проводить реформы.

Неоправданные опасения

Когда оппозиционный депутат Никол Пашинян в конце марта 2018 года с несколькими сторонниками начинал шествие с армянского города Гюмри, призывая присоединится к протесту против избрания тогдашнего президента Сержа Саргсяна премьером, в его успех мало кто верил.

Но уже восьмого мая на площади Республики в центре Еревана многотысячный митинг ликовал — на экранах появились результаты голосования. "Кандидат от народа" Никол Пашинян был избран премьером страны.

На фоне народных празднований в честь его избрания немало было тех, кто сомневались, что оппозиционер и бывший журналист Пашинян справится с управлением страной и оправдает довольно высокие ожидания, связанные с изменениями в Армении. Эти страхи, по мнению политолога Микаэла Золяна, по большей части не оправдались.

"Были опасения, что будет коллапс государственной системы, и Никол Пашинян не справится со внешней политикой, потому что у него мало опыта. Это оказалось не так. Нельзя сказать, что он все безошибочно делал, но ему удалось наладить управление государством в этой очень сложной ситуации", — считает политолог.

Оценивать первые сто дней премьерства Никола Пашиняна нужно с учетом того, что он и его команда пришли к власти через революцию, говорит международный эксперт Ованес Игитян. По его словам, самое важное, что не вызвало разочарования сто дней спустя премьерства Пашиняна, и что стало очевидным- новые власти не связаны с коррупцией.

"Основные тезисы революции, обещания и требования со стороны народа, сводились к нескольким вопросам. В первую очередь это борьба с коррупцией и отмена монополий, второе — подготовка и проведение честных выборов и третье было связано с событиями 1 марта 2008 года[…] С этой точки зрения разочарования нет, новая власть следует тому, что обещала, и не поменяла одного коррупционера на другого", — говорит он.

Разоблачения и аресты против коррупции

Ключевым направлением, в котором за этот период новым властям удалось достичь успехов, политологи называют борьбу с коррупцией, которая сопровождалась громкими разоблачениями и возбуждением уголовных дел.

"В этом направление правительство за три месяца добилось больших успехов. Оно сломало существующую модель восприятия, что государственные институты существуют для того, чтобы чиновники зарабатывали деньги. Может быть, пока не так много людей отбывают сроки, но было достаточно много дел, которые открыли, и достаточно много людей, которые потеряли свои посты", — говорит Золян.

Одним из знаковых дел, которое нанесло удар по коррупции, политолог называет уголовное преследование генерала Манвела Григоряна, который был задержан в июне этого года. По данным Службы национальной безопасности, зона отдыха генерала была "превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей". При обыске были обнаружены продукты питания, военная форма и медикаменты, которые должны были достаться солдатам в Нагорном Карабахе еще в апреле 2016 года.

Волна задержаний и разоблачений не обошла и родственников бывшего президента Сержа Саргсяна, который ушел в отставку на фоне массовых акций протеста через неделю после избрания премьером в апреле этого года. Самого экс-президента пока не трогают, но в специальной следственной службе Армении уже заявили, что Саргсян будет допрошен по делу о событиях 1 марта 2008 года.

В марте 2008 года в ходе столкновений протестующих и силовиков погибли десять человек. Пашинян — непосредственный участник тех событий; он называл расследование этого дела одной из важнейших задач еще до избрания главой правительства.

Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя в рамках этого дела. Он провел около двух недель за решеткой и был освобожден из под стражи по решению апелляционного суда. Подозревается по делу о беспорядках 2008 года и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян.

В Армении многие одобряют действия властей в отношении бывших руководителей, но обвинения по этому резонансному делу вызвали раздражение союзника — России.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что происходящее в Армении идет вразрез с заявлениями новых властей Армении о том, что намерения преследовать своих предшественников по политическим мотивам у них нет.

Россия и Армения: Постреволюционное охлаждение

Заявление Лаврова вызвало новую волну подозрений на счет того, что в отношениях между Москвой и Ереваном не все гладко. В российско-армянских отношениях после прихода Пашиняна к власти наступило охлаждение.

Армения — близкий союзник России, член Евразийского Экономического Союза и ОДКБ. Сам Пашинян еще до избрания подчеркивал, что кардинальных перемен в армяно-российских отношениях не будет, а Путина он в интервью "Эхо Москвы" назвал прямым и искренним. При этом Пашинян отметил — это не значит, что они всегда и во всем будут согласны.

В армяно-российских отношениях сейчас период скорее неопределенности, чем охлаждения, считает Золян.

"Стало понятно, что старая модель отношений не действует, а новая еще не выработалась. В этой ситуации каждая сторона пытается занять те позиции, которые ей выгодны", — говорит политолог.

Новая армянская власть, по его словам, не успела создать неформальные каналы коммуникации с Москвой, которые очень важны в отношениях с Россией, а прежние каналы бездействуют или даже работают против нового правительства. При этом Залян отмечает, что внешнеполитический курс Армении не изменится, и это вне зависимости от конкретной личности, которая будет находится у власти.

"У Армении основная проблема — это Карабах и Турция. Ссориться с Россией Армении невыгодно. Кто бы ни был у власти в Армении или России, есть определенные геополитические интересы, которые совпадают ", — говорит он.

Отсутствие поддержки со стороны армянского населения делало бывшего президента Сержа Саргсяна зависимым как от Запада в вопросах экономики и финансовой помощи, так и от России в вопросах безопасности, говорит Золян.

"Даже, если он и хотел, чтобы Армения оставалась суверенной страной, то на практике он шел на какие-то уступки и компромиссы, иногда слишком дешево продавал то, что можно продать подороже — в прямом и переносном смысле. У Пашиняна нет этой проблемы, у него есть полная поддержка общества […] Поэтому у Пашиняна намного более чуткие позиции"

Но, по мнению эксперта по международной политике Игитяна, проявление любой самостоятельности со стороны Еревана настораживает Москву. Напряженность в российском аспекте влияет и на ситуацию в Нагорном Карабахе, который является для России одним из средств давления как на Армению, так и на Азербайджан, отмечает эксперт.

Сам премьер, говоря ранее о роли России в карабахском конфликте, заявил, что угроза войны в регионе всегда существовала, и Армения должна быть готова к такому развитию событий. При этом, по его словам, у России есть рычаги для того, чтобы предотвратить войну и удержать Азербайджан от провокации.

"Все мы понимаем, что Россия как сверхдержава обладает возможностью не допустить возобновления войны в нашем регионе. Не могу поверить, что стратегический партнер и друг Армении — Россия — не будет использовать свои рычаги, чтобы не допустить возобновления войны", — заявил Пашинян, выступая на пресс-конференции в июле.

Незаконченная революция

Подводя итоги ста дней своего премьерства, Пашинян, заявил, что стране удалось сохранить стабильность и перейти к решению важных задач. Теперь Армения вступает в новый этап развития, смысл которого заключается в форсировании реформ, говорит премьер.

"Реформы должны быть быстрыми и эффективными, чтобы придать нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость", — сказал Пашинян.

Но, по словам аналитиков, осуществлять эффективные и системные реформы новым властям в нынешних условиях непросто. Несмотря на то, что постреволюционные сто дней принесли серьезные изменения, саму армянскую революцию пока нельзя считать завершенной.

"Революция все-таки не дошла до конца. Поменялось мировоззрение у одной части народа, а что касается смены власти, можно сказать, что изменилась только верхушка исполнительной власти. Среднее звено, муниципальная власть остались прежними, я уже не говорю о законодательной власти[…] И, конечно, самое трудное — это судебная власть", — говорит Игитян.

Одним из требований протестующих весной этого года было проведение внеочередных парламентских выборов. Это требование пока не выполнено. Проблемой для проведения выборов называют существующее избирательное законодательство, которое нужно менять, а предположительными сроками голосования уже называется весна 2019.

В сентябре пройдут выборы в совет старейшин Еревана — первые выборы, которые будут проведены при новой власти. Премьер-министр Армении уже заявил, что они должны стать "исключительными" с точки зрения законности, прозрачности и справедливости.