100 000 человек на улицах: как Рига отмечала Лиго

В праздновании Лиго в Риге — как на набережной, так на Дзегужкалнсе — приняли участие около 100 000 человек, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Массовые празднования проходили на Набережной 11 ноября, где все желающие могли послушать народные песни, принять участие в танцах, играх и древних ритуалах, а также полакомиться сыром и другими традиционными закусками и напитками.

На Дзегужкалнсе, самом высоком холме в Риге, были организованы традиционные празднования — с плетением венков, ритуалом зажжения огня, песнями и танцами.