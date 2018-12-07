10 баллов, 25 000 погибших. 30 лет назад в Армении произошло катастрофическое землетрясение

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени на севере Армении серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила оказавшийся в эпицентре землетрясения город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В Спитаке сила землетрясения достигла 10 баллов, в Ленинакане ‑ 9 баллов, Кировакане ‑ 8 баллов, подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.

Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (58 были полностью разрушены). Были разрушены тысячи зданий и 230 промышленных предприятий, выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей — около 40% промышленного потенциала республики. Во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. В Советском Союзе землетрясений такой силы не было 40 лет.

7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения. 7 декабря 2008 года в центре Гюмри напротив восстановленного храма Всеспасителя был открыт памятник, посвященный трагическим событиям 1988 года. Отлитый на собранные общественные средства, он назван "Жертвам безвинным, сердцам милосердным" и изображает нагромождение бетонных блоков и людей.

Землетрясение в Армении в 1988 году

Последствия Спитакского землетрясения: 30 лет спустя