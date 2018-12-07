10 баллов, 25 000 погибших. 30 лет назад в Армении произошло катастрофическое землетрясение

Катастрофические последствия Спитакского землетрясения были обусловлены недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, недостаточной подготовленностью спасательных служб, неоперативностью медицинской помощи, а также низким качеством строительства.
Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев прервал визит в США и отправился в разрушенные районы Армении. Кроме того, Горбачев запросил гуманитарную помощь у мирового сообщества — ее оказали 111 государств со всех континентов.
11 декабря 1988 года при доставке помощи под Ленинаканом при заходе на посадку потерпел катастрофу Ил-76М из полка военно-транспортной авиации, летевший из Баку. Погибли 77 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в Армении.
В спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, по всему СССР проводился сбор гуманитарной помощи. Приехали 45 тысяч строителей из всех союзных республик. В Армению прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, Америки.
После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена. По данным армянской прессы, на восстановительные работы Армения потратила около 1 млрд долларов (200 млн долларов взяты из кредита России в 1,5 млрд долларов в 2009 году). Благодаря государственным сертификатам пострадавшие въезжают в новые квартиры, но в Спитаке еще немало семей продолжают жить во времянках.
Несколько лет назад назад власти Спитака обещали расселить всех нуждающихся в социальные дома, но проблемы с жильем остаются у тысяч семей. Сегодня в Спитаке промышленности практически нет, уровень безработицы — один из самых высоких в Армении (работы не имеет половина жителей), а за чертой бедности находятся около 4600 человек.