07.12.2018, 14:17

10 баллов, 25 000 погибших. 30 лет назад в Армении произошло катастрофическое землетрясение

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ArmeeniaFoto: Igor Mikhalev, Sputnik

7 декабря 2018 года исполняется 30 лет с катастрофического землетрясение в Армении. От удара стихии, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. В общей сложности, землетрясение охватило около 40% территории Армении.

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени на севере Армении серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила оказавшийся в эпицентре землетрясения город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В Спитаке сила землетрясения достигла 10 баллов, в Ленинакане ‑ 9 баллов, Кировакане ‑ 8 баллов, подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.

Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (58 были полностью разрушены). Были разрушены тысячи зданий и 230 промышленных предприятий, выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей — около 40% промышленного потенциала республики. Во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. В Советском Союзе землетрясений такой силы не было 40 лет.

7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения. 7 декабря 2008 года в центре Гюмри напротив восстановленного храма Всеспасителя был открыт памятник, посвященный трагическим событиям 1988 года. Отлитый на собранные общественные средства, он назван "Жертвам безвинным, сердцам милосердным" и изображает нагромождение бетонных блоков и людей.

Землетрясение в Армении в 1988 году

Последствия Спитакского землетрясения: 30 лет спустя

Катастрофические последствия Спитакского землетрясения были обусловлены недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, недостаточной подготовленностью спасательных служб, неоперативностью медицинской помощи, а также низким качеством строительства.

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев прервал визит в США и отправился в разрушенные районы Армении. Кроме того, Горбачев запросил гуманитарную помощь у мирового сообщества — ее оказали 111 государств со всех континентов.

11 декабря 1988 года при доставке помощи под Ленинаканом при заходе на посадку потерпел катастрофу Ил-76М из полка военно-транспортной авиации, летевший из Баку. Погибли 77 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в Армении.

В спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, по всему СССР проводился сбор гуманитарной помощи. Приехали 45 тысяч строителей из всех союзных республик. В Армению прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, Америки.

После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена. По данным армянской прессы, на восстановительные работы Армения потратила около 1 млрд долларов (200 млн долларов взяты из кредита России в 1,5 млрд долларов в 2009 году). Благодаря государственным сертификатам пострадавшие въезжают в новые квартиры, но в Спитаке еще немало семей продолжают жить во времянках.

Несколько лет назад назад власти Спитака обещали расселить всех нуждающихся в социальные дома, но проблемы с жильем остаются у тысяч семей. Сегодня в Спитаке промышленности практически нет, уровень безработицы — один из самых высоких в Армении (работы не имеет половина жителей), а за чертой бедности находятся около 4600 человек.

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