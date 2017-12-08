"Волшебный мир" таллиннского коллекционера: сколько стоят советские елочные игрушки и почему они лучше современных

Наступила предпраздничная пора, и уже самое время задуматься об украшении елки. Советские игрушки, которые многие когда-то выбрасывали, сейчас снова в тренде и пользуются спросом. Продавец и коллекционер Фарида Азизова рассказала Delfi о советских елочных игрушках и об их ценности.

Где искать советские елочные украшения в Таллинне? Конечно же, в антикварных магазинчиках, которых раньше было много на старом рынке Балтийского вокзала. После реконструкции здания рынка магазинчики никуда не делись, и на втором этаже можно найти много всего интересного — от портретов Ленина и чучела двухголового теленка до тех самых елочных игрушек.

Среди всех магазинов самый большой выбор антикварных елочных украшений в Antiik Kaleidoskoop. Владелица магазина Фарида Азизова не только продает советские новогодние игрушки, но и коллекционирует их. В магазине отведен специальный уголок под ее коллекцию, который она сама называет ”волшебным миром детства”.

Елочные игрушки Фарида любит с детства и вспоминает, как с другими детьми со двора они замораживали на улице в формочках воду с добавлением гуаши. Получавшимися цветными ледяными фигурками они украшали ель во дворе, а потом водили вокруг нее хороводы. Она с гордостью отмечает, что одни из первых рождественских елей были установлены как раз в Таллинне в 1441 году.

По словам Фариды, игрушки она покупает в разных местах — и с рук, и на ярмарках и аукционах в Эстонии и за рубежом. Самые интересные и редкие она оставляет себе, остальные же идут на продажу. Самым старым экземплярам более ста лет.

Для назначения цены есть специальный каталог советских елочных игрушек, который помогает определить их возраст, редкость и, соответственно, ценность. По словам Фариды, самая дорогая игрушка в ее магазине — довоенная, сделанная из ваты — стоит 150 евро, а более простые стеклянные шишки и шары можно приобрести за один или пару евро.

Коллекционер рассказывает, что с каждым годом спрос увеличивается, причем игрушки покупают не только эстоноземельцы, но и туристы из России, Финляндии, Англии и Франции. И правда — в это время в магазине как раз были финские туристки, которых очень заинтересовала елочная игрушка в виде космонавта.

Кроме елочных игрушек, у Фариды можно найти и другие советские украшения: стеклянные гирлянды и гирлянды с огоньками, дедов-морозов и снегурочек из ваты и даже советские искусственные елки — хотя до размера современных им, конечно, далековато.

Современные елочные игрушки хозяйке магазина не очень нравятся. ”В них нет той теплоты — теплоты детства”, — улыбается она.