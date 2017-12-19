Какую елку выбрать на Рождество: искусственную или настоящую? Мнения экспертов

В связи с неумолимо надвигающимися праздниками многие задаются вопросом, какой елкой лучше всего украсить свой дом — настоящей или искусственной?

По мнению директора по маркетингу Decora Келли Хярмсон, лучше всего выбрать искусственную. ”Кошка не сломает. Да и сама елка не завянет и прослужит несколько десятилетий”, — говорит она.

”Рождество для всех является суетным временем, в том числе для торгового сектора. Поскольку я по работе тесно с этим связана, то дома мне необходимо иметь удобное решение, которое не требует много времени. Ведь это время нужно нам для работы и рождественских дел”, — аргументирует Хярмсон.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, напротив, выступает за настоящую ель, которую принесли оттуда, где она не смогла бы вырасти до больших размеров. ”Настоящая ель хорошо пахнет и наполняет пространство рождественским духом. В отличие от настоящей елки, искусственные могут выделять вещества (EDC), негативно влияющие на гормональную систему и нарушающие репродуктивные функции. Особенно опасны они для маленьких детей и подростков, а также развивающихся в чреве матери эмбрионов”, — говорит Измайлова и отмечает, что на разложение пластиковой елки в природе уходит как минимум 400 лет.

Также, по ее словам, при производстве искусственных елок в развивающихся странах могут нарушаться права человека.