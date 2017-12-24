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24.12.2017, 17:10

”Хочется настоящей зимы” и ”Надеюсь на любовь”. Таллиннцы — об итогах уходящего года и вере в новогодние чудеса

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ВИДЕО DELFI
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Видео: Карин Кальюляте
Видео: Карин Кальюляте
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Невероятно, но факт: до нового 2018 года остались считанные дни! Традиционно, это время подведения итогов. Чем запомнился нашим людям уходящий 2017-й? С оптимизмом ли смотрит в будущее наш народ?

Мы приехали в Копли и спросили у прохожих. Смотрите видеоопрос Delfi!

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