ГРАФИКИ: На что тратят жители Эстонии деньги перед праздниками?

Компания Ferratum Grupp опросила в 21 стране более 20 000 домохозяйств, чтобы выяснить рождественские потребительские привычки людей. Опрос показал, что семьи в Эстонии тратят на рождественские покупки в среднем 247 евро

В этом году больше всего потратят на Рождество в Мексике (34,6% месячного нетто-дохода домохозяйства), Румынии (31,9%), Испании (29,6%) и Бразилии (28,2%), сообщила фирма. С другого конца таблицы расположились Хорватия (14,4%), Норвегия (13,4%), Финляндия (12,3%) и Голландия (11,8%) — эти страны сохраняют свои прошлогодние позиции, и по сравнению с другими государствами, их жители собираются потратиться меньше. В Эстонии по сравнению с другими странами расходы на Рождество средние.

Самое популярное, что можно подарить и получить в подарок, — это одежда. Ее поставили на первое место 17,5% опрошенных. Игрушки, сладости и электроника получили в этом опросе, соответственно, второе, третье и четвертое места.

Респонденты из 11 стран сказали, что одежда для них — это номер один при выборе подарков. В Финляндии (17,5%) и Хорватии (23,9%) значительную часть семейного бюджета потратят на сладости и деликатесы. В Великобритании, Швеции, Австралии и Эстонии семьи планируют потратить более 20% праздничного бюджета на игрушки.

В рождественские дни жители Эстонии больше всего тратят на детей, много денег уходит на игрушки. За игрушками следуют сладости и деликатесы, подарочные карты, одежда и обувь. Также в Эстонии любят на рождественские праздники отправляться путешествовать. Едут как по стране, так и за границу. В Эстонии любят проводить выходные в спа, а также в поездках в теплые страны. Во время поездок жители Эстонии чаще всего ночуют в домах или квартирах, заказанных через Airbnb.