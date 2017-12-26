26.12.2017, 14:50
ФОТО и ВИДЕО: Праздник пришел в зоопарк! Деды Морозы порадовали зверей елками и лакомствами
Сегодня Тапллиннский зоопарк посетили Деды Морозы из Объединения Дедов Морозов Эстонии и предложили его жителям различные яства.
Подарки помогли приготовить гномы-добровольцы из Общества друзей Таллиннского зоопарка.
116 900€
Tallinn, Квартира
144 900€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
72 927€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
48 884€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
138 900€
Tallinn, Квартира
472 900€
Tallinn, Квартира
254 900€
Tallinn, Квартира
РЕКЛАМА