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26.12.2017, 14:50

ФОТО и ВИДЕО: Праздник пришел в зоопарк! Деды Морозы порадовали зверей елками и лакомствами

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня Тапллиннский зоопарк посетили Деды Морозы из Объединения Дедов Морозов Эстонии и предложили его жителям различные яства.

Подарки помогли приготовить гномы-добровольцы из Общества друзей Таллиннского зоопарка.

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