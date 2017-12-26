26.12.2017, 14:50
ФОТО и ВИДЕО: Праздник пришел в зоопарк! Деды Морозы порадовали зверей елками и лакомствами
Сегодня Тапллиннский зоопарк посетили Деды Морозы из Объединения Дедов Морозов Эстонии и предложили его жителям различные яства.
Подарки помогли приготовить гномы-добровольцы из Общества друзей Таллиннского зоопарка.
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