28.05.2018, 16:20

Касса по безработице: карьера начинается с планирования


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

Планирование карьеры можно сравнить с путешествием. Некоторым людям подходит только пятизвездочный отдых на Средиземном море, и во имя этой цели они готовы трудиться в поте лица. Другие предпочитают собрать рюкзак и сесть на первый же самолет, не зная, что там впереди.

"Путь в тысячу километров начинается с одного шага". (Китайская пословица)

Выбор сферы деятельности часто происходит по тому же принципу: многие знают, куда хотят попасть, и стараются во имя этой цели как в университете, так и на работе, другие больше ценят интересный опыт и ощущение восторга, которое несет с собой неизвестность. Консультант по карьере в своей работе исходит прежде всего из особенностей характера и пожеланий самого клиента. Карьера каждого человека уникальна, поскольку формируется на основе его личного выбора и решений. Карьеру можно описать как непрерывный процесс. Консультант по карьере может стать поддержкой в ходе этого процесса, чтобы помочь человеку найти его профессиональную цель и устранить препятствия на пути ее достижения.

В своих бюро, расположенных по всей Эстонии, Эстонская касса по безработице предлагает возможность получить бесплатную консультацию по карьере. Консультирование по карьере помогает лучше продумать свои возможности и сделать сознательный выбор. Мы приглашаем на консультацию всех, от работающих людей до пенсионеров, которые заинтересованы и чувствуют потребность в том, чтобы обсудить свою трудовую жизнь и образовательный путь, продумать цели и планы на будущее.

Если человек работает и заинтересован воспользоваться новыми услугами кассы по безработице ”Учитесь и работайте”, то нужно начать с консультации по карьере. Консультант спросит у вас об имеющемся образовании и опыте работы, и вместе с ним вы обсудите, какие навыки и знания вам нужно приобрести для того чтобы сохранить своё рабочее место или найти новое. Консультант поможет оценить, будет ли обучение целесообразным для приобретения этих навыков. Также консультант по карьере проверит, поддерживает ли касса по безработице учебную программу выбранной вами специальности, и относитесь ли вы к целевой группе получателей пособия, также касса по безработице согласует с вами программу обучения (так называемый индивидуальный план поиска работы для работающих людей).

Также к консультанту по карьере можно обратиться по вопросам прямо или косвенно связанным с работой, которые ежедневно касаются нас всех. Как добиться успеха в работе? Как соблюсти баланс между работой и личной жизнью? Что будет, если меня ждет сокращение или выход на пенсию? Хочу пойти учиться, но куда? Стать предпринимателем или остаться наемным работником? Зачастую у нас нет конкретной проблемы, но в голове крутится множество связанных с работой вопросов, которые мы не можем сформулировать и на которые не способны дать ответы. Во всех этих случаях стоит обратиться к карьерному консультанту. Уникальная возможность рассказать независимому специалисту о своей ситуации — это первый шаг к ясности.

Консультант по карьере поможет обдумать проблему и с помощью направляющих вопросов добраться до ее сути, а также найти возможные варианты решения. Поводом обратиться к консультанту по карьере для многих клиентов становится сама возможность изложить свои мысли и вопросы. Если вы хотите дополнить свое резюме, составить мотивационное письмо или обсудить собеседование, то с этими вопросами также можно обратиться к консультанту по карьере.

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