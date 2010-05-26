Во вторник, 25 мая, впервые в Таллинне выступил легендарный французский композитор, аранжировщик, дирижер и пианист-виртуоз Мишель Легран и камерный оркестр “Виртуозы Москвы”. Вместе с месье Леграном в Таллинн приехали его жена — знаменитая арфистка Катрин Мишель, а также барабанщик и контрабасист.

Автор музыки к знаменитым “Шербурским зонтикам” и еще к 250 фильмам, обладатель трех “Оскаров”, пяти “Грэмми”, “Золотого глобуса” и “Золотого орла” играл, дирижировал и даже пытался петь попурри. В программе была представлена вся жанровая палитра творчества Мишеля Леграна: киномузыка, колоритный французский шансон, джазовые композиции, фрагменты из мюзиклов, а также экспериментальная музыка. Маэстро Спиваков доверил Леграну управление своими “Виртуозами”, которые уже не один раз выступали в Эстонии. Во время концерта мэтр французской музыки отпускал шуточки, подмигивал и всячески демонстрировал хорошее расположение духа.

Специально для выступления Леграна в таллиннский концертный зал Nokia был доставлен лучший в Эстонии рояль Steinway&Sons. Наличие лучшего рояля было единственным важным условием знаменитого музыканта.

Большим сюрпризом для маэстро и всех слушателей стало появление на сцене одной из поклонниц Мишеля Леграна с двумя корзинами цветов для него и его супруги Катрин Мишель. Женщина не ограничилась лишь знаками внимания и хвалебными словами в адрес знаменитого музыканта, а попросила Мишеля Леграна позволить ей сыграть и спеть для него. К сожалению, поклоннице не удалось исполнить композицию до конца, поскольку появившийся на сцене охранник попросил ее покинуть сцену. Пианист-виртуоз был приятно удивлен таким неожиданным поворотом в программе и после слов “so nice interruption” продолжил концерт.

Мишель Легран и „Виртуозы Москвы” подарили слушателям незабываемый романтический вечер, полный шарма, французской элегантности и приятных воспоминаний.